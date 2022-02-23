Новости

Посол Антонов: Санкции против РФ ударят по мировым рынкам и гражданам США 06:48
В Луганске прогремел взрыв в районе троллейбусного депо 06:20
Александр Рар назвал "самоубийственными" санкции против "Северного потока-2" 06:00
ЛОР-врач объяснил, что делать с осипшим голосом при "омикроне" 06:00
В Крыму завершили подготовку первого иска к Украине по водной блокаде 05:30
В регионах Дальнего Востока начали подготовку к пожароопасному сезону 05:12
В Шотландии нашли прекрасно сохранившуюся окаменелость птерозавра 05:10
ВСУ обстреляли населенный пункт в ДНР из танка и БМП 05:00
Мадуро выразил поддержку Путину и России после признания ДНР и ЛНР 04:36
Депутат бундестага назвал лицемерием приостановку сертификации "СП-2" 03:50
Посол РФ: Санкции Канады не помешают РФ обеспечивать мир в Донбассе 03:15
На Украине объявлен призыв резервистов для доукомплектации армии 02:20
В Донецке возле телецентра прогремел взрыв 01:54
Владимир Путин назвал обеспечение обороноспособности РФ важнейшей госзадачей 01:25
УНИКС уступил "Монако" в гостевом матче Евролиги 00:44
Украина ожидает продолжения транзита российского газа 00:42
Пчеловоды в США начали использовать новые технологии слежения за ульями 00:17
Клишас прокомментировал заявления Борреля о вечеринках и шоппинге 00:11
Песков прокомментировал новые санкции Запада 22.02.2022
Байден заявил о санкциях после признания Москвой республик Донбасса 22.02.2022
Медведь по прозвищу "Танк Хэнк" терроризирует жителей Калифорнии 22.02.2022
В Буркина-Фасо жертвами взрыва на шахте по добыче золота стали 59 человек 22.02.2022
В США предложен законопроект по сокращению пластиковых отходов 22.02.2022
Платформа соцсетей Трампа лидирует по загрузкам в чарте приложений Apple 22.02.2022
"Фиорентина" намерена расторгнуть контракт с Кокориным 22.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
23.02.2022 06:48
Рубрика: Власть

Посол Антонов: Санкции против РФ ударят по мировым рынкам и гражданам США

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал введение Вашингтоном очередных санкций против России в ответ на признание ДНР и ЛНР. Его ответ опубликован на официальной странице посольства в Facebook.

Посол РФ: Санкции Канады не помешают РФ обеспечивать мир в Донбассе

По его словам, на протяжении семи лет американцы ничего не сделали, чтобы убедить киевские власти в необходимости выполнения Минских соглашений. Вместо этого Вашингтон поощрял к бездействию и не замечал преступные гонения против русскоязычного населения страны. "Взобравшись на плечи США, Киев уверовал в возможность разрешения внутриукраинского конфликта силовым путем", - говорится комментарии.

Посол подчеркнул, что Россия не могла допустить дальнейшую гибель мирных граждан Донбасса, оказавшихся под прямой угрозой уничтожения. При том, что многие из них имеют российские паспорта.

Антонов считает, что решить проблему или хотя бы подступиться к ней было весьма просто: Белому дому достаточно было заставить официальных представителей Киева сесть за стол переговоров со своими соотечественниками из Донецка и Луганска. Однако США предпочли накачивать киевский режим "оружием" и подталкивать его к войне.

"История далеко не всех учит", - заявил посол. В отношении России санкции не решат ничего, подчеркнул Антонов. Однако они больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам, а также по США, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен, заключил дипломат.

Власть Власть Работа власти Власть Работа власти Внешняя политика Санкции и антисанкции Россия и США

Главное сегодня

Стенограмма: Путин ответил на вопросы по ситуации вокруг ДНР и ЛНР
Обращение Президента Российской Федерации - стенограмма
Совфед дал согласие на использование ВС РФ за пределами страны
Депутат бундестага назвал лицемерием приостановку сертификации "СП-2"
В Донецке возле телецентра прогремел взрыв
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД