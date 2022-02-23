Посол Антонов: Санкции против РФ ударят по мировым рынкам и гражданам США

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировал введение Вашингтоном очередных санкций против России в ответ на признание ДНР и ЛНР. Его ответ опубликован на официальной странице посольства в Facebook.

По его словам, на протяжении семи лет американцы ничего не сделали, чтобы убедить киевские власти в необходимости выполнения Минских соглашений. Вместо этого Вашингтон поощрял к бездействию и не замечал преступные гонения против русскоязычного населения страны. "Взобравшись на плечи США, Киев уверовал в возможность разрешения внутриукраинского конфликта силовым путем", - говорится комментарии.

Посол подчеркнул, что Россия не могла допустить дальнейшую гибель мирных граждан Донбасса, оказавшихся под прямой угрозой уничтожения. При том, что многие из них имеют российские паспорта.

Антонов считает, что решить проблему или хотя бы подступиться к ней было весьма просто: Белому дому достаточно было заставить официальных представителей Киева сесть за стол переговоров со своими соотечественниками из Донецка и Луганска. Однако США предпочли накачивать киевский режим "оружием" и подталкивать его к войне.

"История далеко не всех учит", - заявил посол. В отношении России санкции не решат ничего, подчеркнул Антонов. Однако они больно ударят по мировым финансовым и энергетическим рынкам, а также по США, где простые граждане ощутят на себе все последствия роста цен, заключил дипломат.