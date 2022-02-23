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Рубрика: Власть

Путин: На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных

Текст: Татьяна Замахина
На боевое дежурство в России поставлено оружие, которому нет равного в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя россиян с Днем защитника Отечества.

В поздравлении, которое опубликовано на сайте Кремля, российский лидер заверил, что РФ продолжит улучшать и оснащать армию и флот, поскольку "непросто складывается международная обстановка". Среди таких факторов он назвал расшатывание системы контроля над вооружениями и военную активность блока НАТО.

В частности, продолжат развиваться перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах. Кроме того, расширится применение передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Это оружие будущего, которое значительно повышает потенциал Вооруженных сил, подчеркнул президент.

Владимир Путин добавил, что для мирной жизни и стабильного, поступательного развития России необходимо обеспечить обороноспособность страны. Он назвал это важнейшей государственной задачей, ведь Вооруженные Силы, напомнил президент, служат надежной гарантией национальной безопасности.

Фото: Вадим Савицкий/ Министерство обороны РФ/ РИА Новости
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Глава государства при этом подчеркнул, что наша страна всегда открыта для поиска дипломатических развязок сложных проблем, но призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все страны, остаются без ответа.

"Интересы России, безопасность наших граждан для нас безусловны", - резюмировал президент.

Владимир Путин также заявил, что не сомневается в мужестве и надежности российских военных и в том, что они будут отстаивать интересы страны, беречь мир и покой ее жителей.

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