Путин: На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных

В поздравлении, которое опубликовано на сайте Кремля, российский лидер заверил, что РФ продолжит улучшать и оснащать армию и флот, поскольку "непросто складывается международная обстановка". Среди таких факторов он назвал расшатывание системы контроля над вооружениями и военную активность блока НАТО.

В частности, продолжат развиваться перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах. Кроме того, расширится применение передовых цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Это оружие будущего, которое значительно повышает потенциал Вооруженных сил, подчеркнул президент.

Владимир Путин добавил, что для мирной жизни и стабильного, поступательного развития России необходимо обеспечить обороноспособность страны. Он назвал это важнейшей государственной задачей, ведь Вооруженные Силы, напомнил президент, служат надежной гарантией национальной безопасности.

Глава государства при этом подчеркнул, что наша страна всегда открыта для поиска дипломатических развязок сложных проблем, но призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все страны, остаются без ответа.

"Интересы России, безопасность наших граждан для нас безусловны", - резюмировал президент.

Владимир Путин также заявил, что не сомневается в мужестве и надежности российских военных и в том, что они будут отстаивать интересы страны, беречь мир и покой ее жителей.