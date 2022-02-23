Путин объяснил Эрдогану необходимость признания ЛНР и ДНР

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул объективную необходимость признания республик Донбасса в условиях агрессии Киева. Об этом информирует пресс-служба Кремля.

Лидеры обменялись оценками ситуации в связи с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик, говорится в сообщении.

"Владимиром Путиным была подчеркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять минские соглашения, - заявили в Кремле. - Реджеп Тайип Эрдоган привел свои известные взгляды на этот счет".

Была затронута также тематика выработки долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации. "В данном контексте Владимир Путин выразил разочарование реакцией США и НАТО, которая свелась к попытке проигнорировать законные российские озабоченности и требования", - сообщает пресс-служба.

Подчеркивается, что Путин и Эрдоган условились о продолжении российско-турецких контактов в различных форматах.