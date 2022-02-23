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Рубрика: Общество

Как на Дальнем Востоке отметят День защитника Отечества

Текст: Дина Непомнящая
День защитника Отечества - один из главных праздников нашей страны. В этот день мы чествуем тех, кто защищал и продолжает защищать нашу Родину в периоды вооруженных конфликтов и тех, кто охраняет ее покой в мирное время. Первыми праздник начинают отмечать в самых отдаленных регионах России - на Дальнем Востоке.
Возложение цветов к Вечному огню в сквере Победы. Фото: Мэрия Магадана Возложение цветов к Вечному огню в сквере Победы. Фото: Мэрия Магадана
Возложение цветов к Вечному огню в сквере Победы. Фото: Мэрия Магадана

В Магадане мероприятия, посвященные Дню защитника отчества начались накануне праздничной даты. 22 февраля в сквере Победы прошла торжественная церемония - военнослужащие несли почетный караул у монумента "Узел памяти". К нему, а также к памятному знаку "Магаданцам - Героям Советского Союза" возложили алые гвоздики. Собравшиеся почтили память героев Великой Отечественной войны, тех, кто сражался горячих точках, и тех, кто погиб исполняя служебный долг в мирное время. В церемонии приняли участие губернатор Магаданской области Сергей Носов, мэр города Юрий Гришан, представители правоохранительных, силовых структур и общественных организаций.

В сам праздничный день в городе планируется проведение развлекательных мероприятий. Так в городском парке пройдет спортивная игра для подростков "Вперед, мальчишки".

В Южно-Сахалинске памятные церемонии решили традиционно провести утром 23 февраля. На площади Славы с 8:00 до 12:00 (по местному времени) прошло торжественное возложение гирлянды и цветов к Вечному огню. Днем праздник продолжится в парк культуры и отдыха имени Гагарина. В 14:00 там начнется концертная программа для жителей города. Запланировано также проведение тематических конкурсов.

Развлекательные программы на открытом воздухе подготовили и в других дальневосточных городах. Во Владивостоке они пройдут с 12:00 до 15:00 (местное время) в парке Минного городка. Жители города смогут посетить интерактивную выставку, посвященную 100-летию начала Приморской наступательной операции против интервенции на Дальнем Востоке от ВИК "Приморский Бастион", выставку-примерку снаряжения и вооружения воинов Средневековья, сделать снимки в трех фотозонах. Подготовлены и активные развлечения. Например, гости смогут поучаствовать в марш-броске, примерив на себя настоящую военную экипировку, или попытаться пройти спортивный лабиринт.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Какой сегодня праздник. 23 февраля - День защитника Отечества

Завершится день праздничными салютами.

В дальневосточной столице салют прогремит в 22:00 над акваторией Амурского залива со стороны мыса Боброва. Выполнять залпы будут военнослужащие одного из подразделений Береговых войск Тихоокеанского флота.

В Хабаровске 30 праздничных залпов запустят с набережной стадиона имени Ленина в 21:00 (местное время). Артиллеристы Восточного военного округа заранее отработали синхронность работы расчетов во время тренировок. Горожанам обещают не просто строгий военный салют, а настоящее световое шоу.

В Петропавловске-Камчатском салют запустят в 20:00 (местное время). Он завершит праздничные мероприятия которые будут проходить в городе с шести часов вечера. Для безопасности их проведения с 17:00 до 20:30 на улицах Ленинская и Озерновская коса перекроют автомобильное движение, а с 19:15 до 20:30 часов по Озерновской косе запретят и пешеходное движение.

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