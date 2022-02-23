В Хабаровске вынесли приговор учителю, который ударил ученика о стену

Виновным в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ) признали учителя технологии и физики хабаровской школы №68. Суд приговорил мужчину к штрафу в 15 тысяч рублей и на год запретил ему заниматься педагогической деятельностью.

Напомним, что 21 декабря прошлого года преподаватель применил недопустимые воспитательные меры к одному из учеников. Недовольный поведением 14-летнего подростка на уроке учитель толкнул его, ударив о стену, а после выставил из класса. Опасного для жизни вреда здоровью ученика нанесено не было.

Случившееся записали на видео, ролик попал в интернет и стал поводом для разбирательства и дальнейшего возбуждения уголовного дела.

"По уголовному делу проведен широкий комплекс действий, позволивших установить причастность мужчины к инкриминируемому ему преступлению. Вину педагог признал", - сообщили в пресс-службе СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.