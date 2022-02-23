Суд в Ессентуках арестовал участника банды Басаева и Хаттаба

Городской суд Ессентуков до 1 апреля 2022 года заключил под стражу Эльдара Машаева. По версии следствия, он был членом банды Басаева и Хаттаба (включены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) и в 1999 году участвовал в нападении на блок-пост в местности "Дача" в Дагестане, в результате которого погибли 33 человека, еще 34 получили ранения, сообщает пресс-служба суда.

Эльдара Машаева задержали 16 февраля 2022 года. Сотрудники Следственного комитета по СКФО получили доказательства его участия в незаконных бандформированиях. В ведомстве продолжают расследовать дела, связанные с вооруженными нападениями террористов на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан в 1999 году.

Напомним, всего в ходе боев в августе-сентябре 1999 года в Дагестане погибли 280 солдат и офицеров, около тысячи получили ранения. Были уничтожены более двух тысяч боевиков.

По данным следствия, Машаев добровольно вступил в состав банды под руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба и активно участвовал в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Пресс-служба СК опубликовала видео задержания Эльдара Машаева. Операция проходила при содействии сотрудников ФСБ России и ГУ МВД России по СКФО. Судя по кадрам, подозреваемый во время операции силовиков находился в частном доме. Его обезвредили и зачитали постановление о проведении обыска.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Его подозревают в бандитизме, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

- Постановлением суда Машаеву на срок предварительного следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 01 апреля 2022 года, - говорится в сообщении Ессентукского городского суда.

Эльдару Машаеву грозит пожизненное заключение.