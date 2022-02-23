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Рубрика: Общество

В Балаклаве победителям лотереи предложили экскурсию на уникальную подлодку

Текст: Илья Изотов (Севастополь)
Балаклавский подземный музейный комплекс подготовил для своих посетителей сюрприз к Дню защитников Отечества 23 февраля. Здесь организована беспроигрышная лотерея для посетителей, главным призом которой станет бесплатное посещение настоящей подлодки С-49, что было транспортирована в Балаклаву в ноябре 2021 года.

В уникальном сооружении, построенном в режиме абсолютной секретности с 1953 по 1961 год, в 2021 году произошли колоссальные изменения. Современные мультимедийные технологии - световые, звуковые и декорационные решения, а также оригинальные инсталляции с подлинными экспонатами - обеспечили эффект присутствия на советском оборонном предприятии. Здесь можно услышать, как работает улавливающий радиацию счетчик Гейгера, и что происходит на глубине до 120 метров под землей во время ядерного удара.

Подводник рассказал о переданной в музей Балаклавы субмарине С-49

Ну а если закрыть глаза, звуковые эффекты сделают свое дело - воображение быстро нарисует, как в годы СССР под землей ремонтировали подводные лодки. Атмосфера сверхсекретного оборонного предприятия - она во всем. Кажется, что бетонные своды подземных потерн впитали в себя сам дух и напряжение того времени.

Сейчас у туристов есть возможность полностью обойти весь канал, который проходили подводные лодки, и 102-метровый ремонтный сухой док. Ну и конечно несомненная жемчужина экскурсии - подлодка С-49 проекта 633РВ, которую отбуксировали в подземный музейный комплекс "Балаклава" в ноябре 2021 года. Возможность увидеть целиком - и подводную, и надводную часть подлодки, пусть и устаревшей - действительно уникальна. А в дальнейшем музей обещает организовать и регулярные экскурсии в подлодку.

Летом возле подземного музейного комплекса выстраиваются огромные очереди. Под землей совсем не тот эффект, когда там толпы народа. Так что если вы оказались в Крыму в межсезонье, то самое время посетить подземный музей и ощутить атмосферу СССР и его оборонного комплекса.

Справка "РГ"

Последняя подлодка покинула секретный подземный комплекс в Балаклаве в 1991 году,. В годы СССР в скрытой от посторонних глаз базе могли поместиться семь подлодок.

Длина корпуса установленной в сухом доке музея подлодки С-49 - 78 метров, ширина - 6,7 метра. С-49 начала службу на Северном флоте, а в 1970-м переведена на Черноморский флот, где стала опытовой подлодкой. В 1975 году на ней была впервые произведена стрельба торпедо-ракетой с глубины 240 метров.

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