Новости

Посол Антонов: Санкции против РФ ударят по мировым рынкам и гражданам США 06:48
В Луганске прогремел взрыв в районе троллейбусного депо 06:20
Александр Рар назвал "самоубийственными" санкции против "Северного потока-2" 06:00
ЛОР-врач объяснил, что делать с осипшим голосом при "омикроне" 06:00
В Крыму завершили подготовку первого иска к Украине по водной блокаде 05:30
В регионах Дальнего Востока начали подготовку к пожароопасному сезону 05:12
В Шотландии нашли прекрасно сохранившуюся окаменелость птерозавра 05:10
ВСУ обстреляли населенный пункт в ДНР из танка и БМП 05:00
Мадуро выразил поддержку Путину и России после признания ДНР и ЛНР 04:36
Депутат бундестага назвал лицемерием приостановку сертификации "СП-2" 03:50
Посол РФ: Санкции Канады не помешают РФ обеспечивать мир в Донбассе 03:15
На Украине объявлен призыв резервистов для доукомплектации армии 02:20
В Донецке возле телецентра прогремел взрыв 01:54
Владимир Путин назвал обеспечение обороноспособности РФ важнейшей госзадачей 01:25
УНИКС уступил "Монако" в гостевом матче Евролиги 00:44
Украина ожидает продолжения транзита российского газа 00:42
Пчеловоды в США начали использовать новые технологии слежения за ульями 00:17
Клишас прокомментировал заявления Борреля о вечеринках и шоппинге 00:11
Песков прокомментировал новые санкции Запада 22.02.2022
Байден заявил о санкциях после признания Москвой республик Донбасса 22.02.2022
Медведь по прозвищу "Танк Хэнк" терроризирует жителей Калифорнии 22.02.2022
В Буркина-Фасо жертвами взрыва на шахте по добыче золота стали 59 человек 22.02.2022
В США предложен законопроект по сокращению пластиковых отходов 22.02.2022
Платформа соцсетей Трампа лидирует по загрузкам в чарте приложений Apple 22.02.2022
"Фиорентина" намерена расторгнуть контракт с Кокориным 22.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
23.02.2022 05:30
Рубрика: Власть

В Крыму завершили подготовку первого иска к Украине по водной блокаде

Подготовка первого иска к Украине по водной блокаде завершена. Об этом сообщил глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

Суд удовлетворил миллиардный иск "Крымэнерго" к организатору энергоблокады

"Этот фундаментальный документ состоит из 18 страниц 11-м шрифтом", - рассказал Трофимов РИА Новости. По его словам, основной истец - Совет министров Республики Крым. Иск предъявят государству Украина в лице министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, государственного агентства водных ресурсов и управления Северо-Крымского канала.

В иске содержится требование признать действия Украины незаконными и возместить нанесенные убытки. Трофимов полагает, что в марте документ будет направлен в Арбитражный суд Крыма.

Данный иск будет первым в череде судебных претензий к Украине. Также планируется делопроизводство по нанесению ущерба полуострову в результате устроенных киевскими властями энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокад.

Ранее рабочая группа Госсовета Крыма оценила в 1,4 триллиона рублей ущерб республиканскому и местным бюджетам, а также санаторно-курортной и туристической сфере в результате перекрытия Украиной в 2014 году Северо-Крымского канала.

В регионах Власть Работа власти Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Отношения России и Украины

Главное сегодня

Стенограмма: Путин ответил на вопросы по ситуации вокруг ДНР и ЛНР
Обращение Президента Российской Федерации - стенограмма
Совфед дал согласие на использование ВС РФ за пределами страны
Депутат бундестага назвал лицемерием приостановку сертификации "СП-2"
В Донецке возле телецентра прогремел взрыв
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД