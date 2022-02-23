В Крыму завершили подготовку первого иска к Украине по водной блокаде

Подготовка первого иска к Украине по водной блокаде завершена. Об этом сообщил глава комитета по законодательству крымского парламента, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

"Этот фундаментальный документ состоит из 18 страниц 11-м шрифтом", - рассказал Трофимов РИА Новости. По его словам, основной истец - Совет министров Республики Крым. Иск предъявят государству Украина в лице министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, государственного агентства водных ресурсов и управления Северо-Крымского канала.

В иске содержится требование признать действия Украины незаконными и возместить нанесенные убытки. Трофимов полагает, что в марте документ будет направлен в Арбитражный суд Крыма.

Данный иск будет первым в череде судебных претензий к Украине. Также планируется делопроизводство по нанесению ущерба полуострову в результате устроенных киевскими властями энергетической, транспортной, продовольственной и банковской блокад.

Ранее рабочая группа Госсовета Крыма оценила в 1,4 триллиона рублей ущерб республиканскому и местным бюджетам, а также санаторно-курортной и туристической сфере в результате перекрытия Украиной в 2014 году Северо-Крымского канала.