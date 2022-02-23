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23.02.2022 11:19
Рубрика: Культура

Эмир Кустурица о своем назначении: Я рад, что меня в России любят

Текст: Светлана Мазурова
Новость, взорвавшая СМИ и социальные сети, - сербский музыкант, кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение стать главным режиссером Центрального академического театра Российской Армии.
Фото: Пресс-служба фестиваля "Дух огня" Фото: Пресс-служба фестиваля "Дух огня"
Фото: Пресс-служба фестиваля "Дух огня"

В этот день человек-легенда, "балканский Феллини", так любимый в России, прилетел в Ханты-Мансийск на международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня", где его выбрали почетным гостем. И рассказал "Российской газете", как отреагировал на неожиданное назначение и что будет с его оркестром. Переводчик при этом не требовался - маэстро говорит по-русски.

Вы прежде ставили спектакли?

Эмир Кустурица: В 2007 году - представление "Время цыган" в Парижском оперном театре "Бастилия", это была панк-опера, переложение моего фильма.

В Театре Армии хочу выпустить три спектакля, сначала - "Время цыган", потом - "Жизнь как чудо" (это по моим фильмам) и "Летят журавли" по фильму Михаила Калатозова. Была драма в фильме - будет и в театре, на одной из самых больших в Европе сцен.

А дальше?

Эмир Кустурица: Дальше - посмотрим.

Вы сказали: "Для меня это предложение - большая честь". А какие чувства вы испытали при этом?

Эмир Кустурица: Удивление, потрясение. Я не мог поверить такому предложению. Когда Сергей Шойгу сказал, что театр надо поднять, я согласился попробовать помочь, чтобы к этому театру вернулась старая слава, приумножить ее. Я никогда ничего не делал в России, поэтому хочу выразить свои чувства к вашей стране.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Актеры Театра российской армии оценили назначение Кустурицы главным режиссером

Как отнеслись музыканты вашей группы к этой новости? Вы же будете больше жить в Москве, гастроли с группой станут, вероятно, нечастыми?

Эмир Кустурица: Очень радостно приняли это известие. Некоторые музыканты будут участвовать в моих спектаклях. Наше турне, которое сейчас совершаем, продлится до конца года, и я начну работать на постановках в театре и на своих съемках.

Вас очень любят в России. Вижу на концертах в разных городах реакцию публики. Приглашают в качестве почетного гостя на фестивали - кино и театральные, устраивают гастроли. Чем объяснить такую любовь, как думаете?

Эмир Кустурица: Не знаю. Может, из-за фильма "Черная кошка, белый кот"? Мои фильмы "виноваты". Я рад, что это случилось, что меня в России любят. Для меня русская культура всегда была самой важной в мире. Ваша литература, музыка, великие писатели, композиторы - самые лучшие. Еще в молодости я учился жизни по книгам Достоевского, Гоголя, Пушкина.

А поставить, например, Достоевского - возьметесь?

Эмир Кустурица: Почему нет? Увидим.

Между тем

На церемонии открытия фестиваля Эмиру Кустурице вручили приз "За вклад в мировой кинематограф". Вице-президент форума Мария Зверева рассказала, что сделать это хотел еще Сергей Соловьев, основатель, бессменный президент, главный вдохновитель "Духа огня". Кстати, свою первую кинопремию Кустурица получил в 1981 году именно из рук Сергея Соловьева - на Венецианском фестивале, где российский режиссер был членом жюри. А после завершения торжественной церемонии вместо фильма открытия был концерт любимца россиян и его знаменитого The No Smoking Orchestra.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Ханты-Мансийск

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