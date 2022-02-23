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23.02.2022 13:25
Рубрика: Культура

На Урале появился филиал Всероссийского юношеского симфонического оркестра

Текст: Наталья Лебедева
Фото: Пресс-служба "Зимнего фестиваля" Фото: Пресс-служба "Зимнего фестиваля"
Фото: Пресс-служба "Зимнего фестиваля"

О появлении Уральского филиала Всероссийского юношеского симфонического оркестра объявили в Сочи во время Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета. Соответствующее соглашение подписали Министерство культуры Свердловской области, Свердловская Государственная академическая филармония, Уральская специальная музыкальная школа (колледж) и руководство Всероссийского юношеского симфонического оркестра (ВЮСО).

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Для талантливых молодых музыкантов, живущих на Урале, это открывает новые возможности: будет больше мастер-классов и занятий с лучшими педагогами, больше творческих стажировок, выступлений и концертов.

"Так мы поднимаем престиж оркестровой игры для молодых музыкантов. Не секрет - наши консерватории ориентированы в основном на подготовку солистов, и зачастую бывает так, что молодые музыканты после окончания учебных заведений оказываются попросту не готовы к игре в оркестре", - объясняет первый заместитель директора Свердловской филармонии по творческой деятельности Рустем Хасанов.

По его словам, не найдя себе применения на родине, многие талантливые музыканты уезжают из страны. Остановить их могут только особое внимание к молодежным оркестрам и популяризация оркестрового исполнительского искусства среди молодых музыкантов.

Особенно ценно, что работа будет начинаться прямо со школьной скамьи. "Теперь мы можем говорить о создании целостной системы подготовки высокопрофессиональных оркестровых музыкантов, о системе, охватывающей все этапы музыкального образования: школа-музыкальное училище (колледж) - вуз, а также сохранении и развитии лидирующих позиций Уральской симфонической школы", - отметила директор Уральской специальной музыкальной школы (колледжа) Эльвира Архангельская.

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В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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