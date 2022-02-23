Роскомнадзор потребовал разблокировать канал главы ДНР на YouTube

Роскомнадзор потребовал в кратчайшие сроки разблокировать YouTube-канал главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Соответствующее письмо ведомство направило в адрес руководства Google, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Ранее в ведомство поступила информация о блокировке канала Пушилина "за нарушение правил сообщества".

"Подобные действия администрации видеохостинга YouTube нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней. Роскомнадзор настаивает на незамедлительном снятии наложенных ограничений, а также объяснить причины их введения", - говорится в сообщении службы.

Также Роскомнадзор призвал создавать аккаунты на российских ресурсах и использовать отечественные соцсети - "в связи с регулярными фактами блокировок со стороны западных интернет-сервисов".