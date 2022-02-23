Самый популярный способ обмана клиентов на АЗС

Среди многочисленных способов обмана клиентов на АЗС самым распространенным остается программный. "РГ" изучила схему фальсификаций при заправке по чуть-чуть и до полного бака и дает свои рекомендации.

Даже несмотря на то, что в России действуют внушительные штрафы для АЗС, популярностью по-прежнему пользуются такие схемы, как банальный недолив бензина или солярки заправщиком, подмена топлива (заправка 92-м бензином вместо 95-го), разбавление горючего (добавление присадок, увеличивающих октановое число) и мошенничество со стороны кассира (при оплате наличными в кассе не оказывается сдачи, клиенту предлагают долить топливо на его "неразменные" деньги, но дополнительных литров по факту не доливают).

Между тем, целый ряд свежих жалоб водителей в блогосфере говорит о том, что основным способом обмана сегодня остается "программный" - оборудование АЗС настраивается таким образом, что в баке оказывается меньше горючего, чем указано в чеке и на табло заправочной колонки. Суть махинации - в незаконной перенастройке как программного обеспечения колонок, так и системы суммарных счетчиков, технологических проливов и контрольно-кассового учета. По статистике, при мошенничестве с софтом оборудования АЗС происходит недолив в среднем 7% от оплаченного объем топлива.

Самое интересное, что жалобы на "программный обман" поступают как от клиентов, заправляющихся по чуть-чуть (скажем, 5 или 10 литров горючего), так и до полного бака. Вот - типичный пример первой ситуации. Клиент крупной сетевой АЗС жалуется в своем автоблоге, что приехал на заправку, когда в баке оставалось не более 5 литров бензина, о чем свидетельствовали данные борткомпьютера. Заплатив 521 рубль, мужчина отправился оплачивать бензин. Когда он вернулся к машине, на табло колонки значились те самые 521 рубль.

Заправка соответственно была уже завершена, а сотрудник АЗС ушел обслуживать другую машину. Вот только после включения двигателя борткомпьютер просигнализировал о запасе хода лишь в 55 километров. Ошибку в работе борткомпьютера при этом можно исключить. Тем более что, по признанию того же клиента, заподозрив обман, он отправился на другую заправку и залил там еще 10 л, после чего борткомпьютер просигнализировал об увеличении запаса хода теперь уже на логичные 200 км.

А что же с заправкой до полного бака? Тот, кто уверен, что заправляясь "до пробки", страхует себя таким образом от недолива, увы, ошибается. В большинстве случаев у клиента нет возможности отследить при таком раскладе факт "запрограммированного" недолива. Исключение - когда, скажем, в 60-литровый бак помещается 65 литров горючего. Таких жалоб владельцев на автомобильных форумах, кстати, также предостаточно. И, кстати, вывести на чистую воду сотрудников АЗС при таком сценарии обычно не удается. Они приведут массу "логичных" объяснений. Самое популярное - "часть топлива ушла в патрубок между баком и горловиной".

Еще один распространенный способ мошенничества - "ручной", когда заправщик наливает часть бензина в бак, а остальное - в заранее заготовленную тару. Последняя схема практикуется наиболее часто, когда клиент решил заправить полный бак и ушел оплачивать горючее, а, возможно, также перекусить в здание АЗС.

В любом случае, чтобы исключить такого рода обманные схемы, мы рекомендуем включать видеорегистратор, повернув его в сторону колонки (если имеется специальный кронштейн), контролировать процесс заливки бензина лично или, что еще лучше, заливать топливо самостоятельно, а также отдавать предпочтение тем АЗС, где осуществляется постоплата.

Что же касается борьбы с программным воровством, здесь наша рекомендация такова - откажитесь от привычки заправляться до полного бака и покупайте определенное количество литров, например, 20, 30 или 40. В ряде случаев компьютерные мошенники исключают из своих программ-обманок такую схему заправки. Это связано с наличием на АЗС мерного ведра, с помощью которого контролирующие органы могут с высокой точностью выявить обман с недоливом.

Для справки - Росстандартом предусмотрены серьезные штрафы за недолив. Наказание для должностных лиц составляет от 20 000 до 50 000 рублей, для юридических - от 50 000 до 100 000 рублей. При этом в проекте нового КоАП с января 2024 года предусмотрено серьезное повышение таких штрафов. Речь пойдет уже об 1% от оборота, но не менее 500 тысяч рублей.

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