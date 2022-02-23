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23.02.2022 21:35
Рубрика: Происшествия

СК РФ возбудил дело о незаконном пересечении границы украинскими БМП

Текст: Владимир Баршев

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пересечения российской границы двумя боевыми машинами пехоты с территории Украины, сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по признакам таких преступлений как посягательство на жизнь военнослужащих (статья 317 Уголовного кодекса) и незаконное пересечение государственной границы (ч. 3 ст. 322 УК).

Как сообщается на сайте СК, следствием установлено, что 21.02.2022 неустановленные лица из числа представителей Вооруженных сил Украины, следуя с территории Украины на двух боевых машинах пехоты, незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации вблизи хутора Патроновка Тарасовского района Ростовской области.

Эта группа была остановлена сотрудниками пограничной службы Российской Федерации и при оказании вооруженного сопротивления уничтожена ответным огнем.

В настоящее время следствием ведется работа по установлению всех обстоятельств произошедшего.

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Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Обострение ситуации в Донбассе

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