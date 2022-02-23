СК РФ возбудил дело о незаконном пересечении границы украинскими БМП

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пересечения российской границы двумя боевыми машинами пехоты с территории Украины, сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по признакам таких преступлений как посягательство на жизнь военнослужащих (статья 317 Уголовного кодекса) и незаконное пересечение государственной границы (ч. 3 ст. 322 УК).

Как сообщается на сайте СК, следствием установлено, что 21.02.2022 неустановленные лица из числа представителей Вооруженных сил Украины, следуя с территории Украины на двух боевых машинах пехоты, незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации вблизи хутора Патроновка Тарасовского района Ростовской области.

Эта группа была остановлена сотрудниками пограничной службы Российской Федерации и при оказании вооруженного сопротивления уничтожена ответным огнем.

В настоящее время следствием ведется работа по установлению всех обстоятельств произошедшего.