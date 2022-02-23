Создатели фильма "Нет пути домой" опубликовали мем с тремя Пауками

В Instagram-аккаунтах студий Marvel и Sony появилась фотография, копирующая знаменитый мем, где три Человека-паука указывают друг на друга.

- Конечно же, у нас есть мем, - подписали картинку в соцсетях Marvel.

К слову, в ставшем уже сверхпопулярном фильме "Человек-паук: Нет пути домой" также воспроизвели эту сцену. Там три Паука - в исполнении Гарфилда, Холланда и Магуайра - во время сражения на мгновение указывают друг на друга руками. Теперь же создатели картины поделились оригинальным снимком, который в фильме не показали. На нем супергерои позируют в студии, в чистых (не с поля боя) костюмах. Фотография приурочена к новости - с 22 марта у фильма появится цифровой релиз.

Идеей поместить мем в кино, кстати, стал Эндрю Гарфилд. Об этом он рассказал в подкасте Happy Sad Confused. После его предложения создатели придумали момент, когда мем можно воплотить в жизнь.

Отметим, что в "Нет пути домой" это была не единственная отсылка к интернет-юмору. Так, персонаж Уиллема Дефо, Норман Осборн заявляет: "Я и сам своего рода ученый". Эта фраза из первой трилогии про Человека-паука, которая впоследствии стала мемом.