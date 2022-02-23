В Луганске прогремел взрыв в районе троллейбусного депо

В Луганске в среду рано утром произошел теракт в районе троллейбусного депо. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 04:15 в районе троллейбусного депо прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале. Отмечается, что на месте ЧП работают оперативные службы и правоохранительные органы.

Ранее, в ночь на среду, сильный взрыв прогремел в Донецке возле четырехэтажного здания редакционного корпуса телецентра в Ленинском районе. "Похоже на СВУ (самодельное взрывное устройство - прим. ред), кто-то бросил через забор", - рассказал гендиректор Первого республиканского канала ДНР Сергей Пеляницин. По его словам, взрывом выбиты стекла на всех этажах здания.