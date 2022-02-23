В Нидерландах продают УАЗ "Буханку" за 4,5 млн рублей

В Нидерландах на продажу выставили необычно дорогой микроавтобус УАЗ "Буханка" - за машину 2019 года с пробегом около 30 тысяч км автор объявления просит 49 500 евро, т.е. по нынешнему курсу 4,5 млн рублей.

Причина столь высокой стоимости - автомобиль глубоко доработан. "Буханка" привычного для нее защитного цвета укомплектована по классу автокемперов для длительных путешествий. У нее установлены колеса увеличенной ширины, силовые бамперы, кенгурин, лебедка, экспедиционный багажник с лестницей на крыше. За задней частью кузова смонтирован кофр. В пассажирской секции салона организованы спальные места, вещевые шкафы, холодильник, рукомойник. В оснащение автомобиля помимо стандартных для него отопителей входит кондиционер.

При этом в движение машину приводит обычный 2,7-литровый бензиновым мотор ЗМЗ мощностью 112 л.с., агрегатированный с 5-ступенчатой механической коробкой передач, привод - подключаемый полный, есть понижающий ряд.

Напомним, УАЗ "Буханка" нынешнего поколения производится с модернизациями с 1965 года. В России эта модель новой сейчас стоит от 1 005 000 рублей.

Фото: autoscout24.com