В Роспотребназдоре сообщили об отсутствии "дельтакрона" в России

На территории России штамм "дельтакрон", о котором пока почти ничего не известно, не обнаружен. Об этом сообщила руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

"Пока в России этот вариант - "дельтакрон" - не обнаружен. Данных о нем недостаточно, чтобы однозначно ответить на вопрос, представляет ли он опасность", - приводит слова Черкашиной РИА Новости. По ее словам, этот штамм коронавируса может быть ближе по характеристике к "омикрону", чем к "дельта"-варианту коронавируса. Действующие в России ПЦР-тесты смогут определить новый штамм, если он действительно дойдет до России.

"Дельтакроном" назвали гибридный штамм COVID-19, обнаруженный в начале этого года биологами на Кипре, однако во Всемирной организации здравоохранения тогда заявили, что сомневаются в появлении нового штамма - скорее всего, речь идет о загрязнении образцов, взятых для анализа.

Тем не менее в Великобритании, по сообщению Агентства по безопасности в области здравоохранения, по состоянию на 11 февраля, также был обнаружен некий гибрид "дельты" и "омикрона", который на данный момент агентство изучает. Сообщений на тему симптомов заражения "дельтакроном", числа выявленных случаев и другой информации пока нет.