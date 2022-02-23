В Совфеде посоветовали Киеву прекратить обстрелы Донбасса вместо режима ЧП

Вместо того, чтобы прекратить обстрелы и теракты на территории Донецкой и Луганской народных республик, Киев продолжает нагнетать истерию. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя решение о введении режима чрезвычайного положения на всей территории Украины.

Ранее такую меру анонсировал Совет национальной безопасности и обороны Украины, его еще должна утвердить Верховная рада. Секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что режим вводится на всей территории страны, кроме ДНР и ЛНР. При этом он утверждал, что режим ЧП не отразится радикально на жизни украинцев.

Тем самым Киев будит панические настроения у жителей страны, провоцирует истерию, написал Джабаров в своем Telegram-канале. Он также отметил, что вводить такой режим просто нецелесообразно.

"Для чего? Кто угрожает Украине? Достаточно прекратить обстрелы и теракты на территории ДНР и ЛНР, и вся напряженность просто исчезнет", - посоветовал сенатор.