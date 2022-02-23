ВСУ разместили семь танков Т-64 у села Воздвиженка в Донбассе

Вооруженные силы Украины разместили семь танков Т-64 у села Воздвиженка в Донбассе. Об этом журналистам сообщил представитель народной милиции Донецкой народной республики.

Также две боевые бронированные машины размещены у контрольного пункта въезда - выезда с территории операции объединенных сил "Майорск" и одна БМП-1 - у поселка Новотроицкое Волновахского района.

За минувшие сутки четверо военных ДНР были ранены во время обстрелов украинских военных, сообщают местные информационные агентства.

Напомним, что в Донецкой народной республики вчера была объявлена мобилизация. Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о призыве на военную службу граждан.