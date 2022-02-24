Аэропорты Харькова и Днепра приостановили работу до утра 24 февраля

Вечером в среду международные аэропорты Харькова и Днепра были временно закрыты до утра четверга. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на профильное издание Avianews.

Так, взлетно-посадочная полоса аэропорта Харькова не принимает рейсы с 20:35 23 февраля до 08:35 24 февраля. Аэропорт Днепра закрыт с 00:00 до 07:00 24 февраля. О причинах данного решения пока ничего не сообщается.

Ранее стало известно, что Верховная рада на внеочередном заседании одобрила введение чрезвычайного положения на всей территории Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей, с 01:00 мск 24 февраля. Режим ЧП предполагает усиление охраны общественного порядка и объектов, ограничение движения транспорта, проверку документов у физических лиц. При необходимости может быть введен комендантский час.