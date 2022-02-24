Власти Украины ввели с 24 февраля режим ЧП

Верховная рада на внеочередном заседании одобрила введение чрезвычайного положения на всей территории Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей. Данное постановление поддержали 335 депутатов.

Ранее на сайте Рады был опубликован текст указа президента Владимира Зеленского. Он предполагал введение режима ЧП на всей территории страны, исключая Донецкую и Луганскую области, с 01.00 мск 24 февраля, передает РИА Новости. Накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал данное решение.

Режим ЧП предполагает усиление охраны общественного порядка и объектов, ограничение движения транспорта, проверку документов у физических лиц. При необходимости может быть введен комендантский час. Призывникам, военнообязанным и резервистам запрещено менять место жительства без уведомления соответствующих органов.

Между тем, в ДНР фиксируют нарастание обстрелов со стороны Украины, в том числе с применением реактивных снарядов. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, разведкой республики фиксируется перемещение Киевом установок "Град", "Смерч" и "Ураган" к линии соприкосновения для дальнейшего их использования против ДНР и ЛНР. В отношении диверсионных действий украинских войск Пушилин указал, что "это уже не диверсии, а теракты".