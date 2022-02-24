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24.02.2022 14:08
Рубрика: Экономика

Агрегатор отмечает рост спроса на железнодорожные билеты из южных городов

Текст: Евгений Гайва

Спрос на железнодорожные билеты из южных городов России вырос в несколько раз на фоне новостей о закрытии аэропортов на юге стране и массовой отмене авиарейсов. Об этом сообщил "РГ" представитель компании-агрегатора "Туту.ру".

Больше всего вырос спрос на билеты на поезда из Анапы и Симферополя. По данным аналитиков компании, число купленных 24 февраля с 00:00 до 13:00 билетов из Анапы по сравнению со средним уровнем спроса за те же часы с 17 по 23 февраля выросло в 13,5 раза, а из Симферополя - в 18,5 раза.

Спрос на железнодорожные билеты из Белгорода вырос почти в 8 раз, из Ростова - в 5 раз, из Воронежа и Ставрополя - примерно в 4 раза, из Краснодара - в 3,3 раза, из Брянска, Курска и Орла - в 1,5 раза.

В компании "РЖД" ранее заявили, что зафиксируют цены на билеты из южных регионов России, чтобы возросший спрос не сказался на стоимости поездки.

Фото: iStock
Росавиация: Аэропорты в городах юга России приостановили работу

В Минтрансе также отметили, что все желающие смогут выехать из южных регионов, для этого достаточно транспортных ресурсов. В РЖД назначат дополнительные поезда. Также будут задействованы автобусы.

Ранее Росавиация приостановила с 24 февраля по 2 марта полеты в 11 аэропортов в южных городах России в связи с осложнением обстановки на Украине. В частности, приостановлены полеты в Ростов-на-Дону (аэропорт Платов), Краснодар (Пашковский), Анапа (Витязево), Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Симферополь.

Экономика Транспорт Железные дороги

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