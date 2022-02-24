Актриса Дженнифер Лоуренс родила ребенка

Американская актриса Дженнифер Лоуренс впервые стала матерью. Ее ребенок родился в Лос-Анджелесе, сообщает издание TMZ.

Отмечается, что никаких подробностей касательно даты или пола младенца пока нет. 31-летняя актриса весьма редко появлялась на публике последние месяцы и не выходила на связь с прессой.

Отец ребенка - муж актрисы Кук Марони, с которым она начала встречаться в 2018 году.

Среди актерских ролей Лоуренс - фильмы "Мой парень - псих" (который принес актрисе "Оскар"), "Голодные игры", роль Мистик в нескольких частях "Людей Икс", "Джой", "Пассажиры", "Мама!". Одной из последних работ актрисы стала сатирическая картина "Не смотрите наверх", вышедшая в декабре 2021 года. Там она сыграла с Леонардо Ди Каприо. Премьера этого фильма, кстати, была одним из немногих публичных мероприятий, на которых появилась беременная Лоуренс.