Apple удалила приложения Промсвязьбанка из AppStore

Apple удалила приложения Промсвязьбанка из своего магазина AppStore. Речь идет о приложениях мобильный банк, "ПСБ Инвестиции" и "ПСБ Бизнес". Это произошло после ввода санкций против ПСБ.

Также банковское приложение ПСБ недоступно и в Google Play Store. При этом приложения, которые были установлены до этого, работают. Также все онлайн-операции клиенты могут проводить в интернет-банке.

США, ЕС и Великобритания ввели очередные санкции против России из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. В американский санкционный список вошли ограничения на покупку вторичного российского госдолга, два российских банка (ВЭБ и Промсвязьбанк) и ряд частных лиц.