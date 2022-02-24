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24.02.2022 08:27
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ ищет альтернативных поставщиков чипов

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Компания АвтоВАЗ начала искать альтернативных поставщиков электронных чипов из-за риска дальнейшего ужесточения санкций США против России, об этом сообщило агентство Reuters.

Фото: Юрий Зубко/ РГ
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"Мы изучаем возможности найти альтернативных поставщиков (полупроводников) на случай санкций", - приводит ресурс слова главы АвтоВАЗа Николя Мора.

Reuters также со ссылкой на анонимный высокопоставленный источник в российском автопроме написало о том, что США могут повлиять на сроки доставки уже заказанных чипов.

В России сейчас нет собственного массового производства полупроводников.

Напомним, АвтоВАЗом владеет зарегистрированная в РФ компания "Лада Авто Холдинг", которая является совместным предприятием французского концерна Renault и госкорпорации "Ростех" (доли поделены в пропорции 67,6%/32,4% в пользу французов).

22 февраля издание Foreign Policy со ссылкой на свои источники в американской администрации написало о том, что США уже заручились поддержкой Японии, Сингапура и Тайваня в вопросе потенциального введения мер экспортного контроля против России из-за ситуации вокруг Украины.

Как отмечает издание, меры, о которых идет речь, являются составной частью более широкого пакета санкций, направленных на то, чтобы нанести урон российской экономике и технологическому сектору. Журнал подчеркивает, что Япония, Сингапур и Тайвань являются тремя крупными производителями полупроводников, компьютерных чипов и другой высокотехнологичной продукции, на которую полагается российская экономика.

#Lada