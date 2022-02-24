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Рубрика: В мире

Басурин призвал украинских военных сложить оружие

Текст: Надежда Ермолаева

Заместитель начальника управления народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24" призвал украинских военных сложить оружие. Он порекомендовал им прислушаться к сделанному президентом России Владимиром Путиным заявлению на этот счет.

"Военные, положите оружие, идите домой, вы сохраните свои жизни", - обратился к представителям ВСУ в прямом эфире Басурин.

Также представитель ДНР обвинил украинское руководство в дезинформации общественности. "Заявления Украины об уничтожении гражданской инфраструктуры - ложь, огонь ведется только по военным объектам", - подчеркнул Басурин.

Верховная рада ввела военное положение на Украине, передает ТАСС. Это решение поддержали 300 украинских депутатов.

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