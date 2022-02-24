Путин призвал украинских военных сложить оружие

Президент Владимир Путин призвал украинских военных не исполнять преступные приказы киевской власти.

"Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню: все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям", - заявил глава государства в своем телеобращении.

Путин подчеркнул, что украинские военнослужащие давали присягу на верность своему народу, "а не антинародной хунте, которая грабит Украину и издевается над этим самым народом".

Президент России заявил, что вся ответственность за возможное кровопролитие будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима.

В четверг утром 24 февраля Владимир Путин выступил с обращением к россиянам в эфире телеканала "Россия 24". Глава государства сообщил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.