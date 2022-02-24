Новости

Захарова предложила Великобритании "отдохнуть" от помощи Украине 11:53
В ЛНР заявили об освобождении Лопаскино 11:53
РФС и РПЛ прорабатывают вопрос проведения матчей 19-го тура 11:52
Миронов: Путин принял единственно возможное решение для защиты населения РФ 11:50
В ДНР предупредили о подготовке ВСУ терактов в Мариуполе и Авдеевке 11:44
В Белгородской области зафиксировали 6 случаев разрушений из-за снарядов 11:37
Лукашенко: Обстановка у западных и южных границ Беларуси резко изменилась 11:35
Пасечник: ЛНР готова принять беженцев с Украины 11:34
МИД КНР: Россия не нуждается в военной поддержке Китая на Украине 11:29
Энергетики ввели режим повышенной готовности в четырех регионах ЦФО 11:27
ЦБ запретил короткие продажи на финансовом рынке 11:23
Пасечник: Задачей ЛНР является освобождение своих территорий 11:21
Падение фондового рынка РФ более чем на 20% изменило режим торгов на Мосбирже 11:20
Басурин заявил, что сбитый беспилотник Bayraktar был оснащен боевыми ракетами 11:17
Курские власти отменили QR-коды 11:16
Милиция ДНР: Большая группировка украинских военных не сложила оружие 11:14
Басурин заявил, что не видел российских военных в ДНР 11:11
За ночь и утро населенные пункты ДНР подверглись обстрелам ВСУ почти 20 раз 11:08
ЦБ продлил мораторий на переоценку стоимости ценных бумаг 11:00
Истребитель ВВС Украины сбежал в Румынию 11:00
Пушилин заявил о скором освобождении городов Донбасса 10:55
Власти ДНР готовы предоставить гуманитарный коридор украинским военным 10:54
ЛНР: Украинские силовики массово отказываются выполнять приказы командования 10:41
Власти ЛНР сообщили о двух сбитых украинских Су-24 10:39
Во Внуково попросили пассажиров южных рейсов не приезжать в аэропорт 10:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Какой тест поможет получить QR-код болевшим без врача
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Как забрать со штрафстоянки технику, которую не регистрируют в ГИБДД
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
24.02.2022 11:17
Рубрика: В мире

Басурин заявил, что сбитый беспилотник Bayraktar был оснащен боевыми ракетами

Текст: Дмитрий Кулемякин

Беспилотник Bayraktar, который был сбит на территории ДНР, был оснащен боевыми ракетами. Соответствующее заявление сделал представитель милиции республики Эдуард Басурин во время выступления на телеканале "Россия 24".

"Это был не разведывательный полет, у него были подвешены ракеты, которые они планировали выпустить в нашу сторону", - сказал он.

Ранее представители ДНР и ЛНР сообщили о том, что несколько беспилотников ВСУ были сбиты.

Также ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале проведения спецоперации на Украине.

Басурин заявил, что не видел российских военных в ДНР
В мире экс-СССР Украина Специальная военная операция в Донбассе

Главное сегодня

Специальная военная операция в Донбассе
Путин обратился с телеобращением к россиянам. Главное
В Москве задержано и отменено около 200 авиарейсов
Курс доллара на бирже преодолел рекордные 87 рублей
МИД КНР: Россия не нуждается в военной поддержке Китая на Украине
Они защищают Родину. В "РГ" премьера документального фильма о войне в Донбассе
Почему 16 февраля станет памятной датой в истории международных отношений