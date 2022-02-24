Басурин заявил, что сбитый беспилотник Bayraktar был оснащен боевыми ракетами

Беспилотник Bayraktar, который был сбит на территории ДНР, был оснащен боевыми ракетами. Соответствующее заявление сделал представитель милиции республики Эдуард Басурин во время выступления на телеканале "Россия 24".

"Это был не разведывательный полет, у него были подвешены ракеты, которые они планировали выпустить в нашу сторону", - сказал он.

Ранее представители ДНР и ЛНР сообщили о том, что несколько беспилотников ВСУ были сбиты.

Также ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале проведения спецоперации на Украине.