ЦБ анонсировал аукцион репо "тонкой настройки"

Банк России проведет 25 февраля аукцион репо "тонкой настройки" на 2 трлн рублей с исполнением первой части сделок в день проведения аукциона, второй части - 28 февраля 2022 года. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Аукцион проводится для повышения возможностей банков по управлению своей ликвидностью и сохранения условий по формированию ставок "овернайт" денежного рынка вблизи ключевой ставки. При этом текущий уровень ликвидности российского банковского сектора Банк России назвал достаточным.

"Банк России продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и будет с учетом этого уточнять объемы операций по предоставлению и абсорбированию ликвидности", - говорится в сообщении.

В условиях структурного дефицита ликвидности основными операциями Банка России, которые проводятся еженедельно для управления совокупным объемом ликвидности и предоставления банкам необходимых средств, являются недельные аукционы репо. Они проводятся по заранее утвержденному графику. Кроме того, как в условиях структурного дефицита ликвидности, так и в условиях структурного профицита (избытка) ликвидности Банк России может принять решение о проведении аукциона репо "тонкой настройки" на сроки от одного до шести дней в случае необходимости существенно и быстро увеличить предложение банковской ликвидности.

Проведение отдельного аукциона репо "тонкой настройки" - одна из мер Банка России по достижению стабильности на финансовом рынке. Ранее в четверг ЦБ начал интервенции на валютном рынке, расширил Ломбардный список ценных бумаг, а также продлил установленный несколько дней назад мораторий на переоценку стоимости ценных бумаг для финансовых организаций и предписал брокерам приостановить короткие продажи на неопределенный срок. Решения приняты на фоне снижения курса рубля и российских фондовых индексов после начала военной спецоперации по защите ДНР и ЛНР.