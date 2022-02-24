Доллар и евро на бирже подскочили на 3 рубля на новостях об операции в Донбассе

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи 24 февраля превысил отметку 84 рубля впервые с января 2016 года, курс евро поднялся до 95 рублей впервые с декабря 2015 года. Обе валюты подорожали более чем на 3 рубля к уровням закрытия предыдущего дня. Российский рынок акций упал в моменте более чем на 11%.

Отечественный валютный и фондовый рынки РФ таким образом отреагировали на решение президента России Владимира Путина о проведении военной спецоперации в Донбассе после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР. Целью операции Путин назвал защиту людей, проживающих в этих республиках.

На фоне этих новостей начала расти стоимость нефти, газа, а также различных металлов, в том числе золота, которое часто выступает защитной гаванью для инвесторов. Акции российских компаний, наоборот, продолжают падать на 10-20%.