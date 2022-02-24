Эксперты предупредили о рисках при покупке валюты по высокому курсу

Колебания курса рубля заставили многих занервничать. Несмотря на рост курса иностранных валют, некоторые россияне активно несут свои сбережения в обменные пункты. "РГ" спросила у экспертов, есть ли в этом смысл.

Андрей Плотников, международный финансовый аналитик, финансист, сообщил "РГ", что по его оценкам ситуация на валютном рынке скоро стабилизируется, и курс иностранной валюты "откатится" назад.

- Покупать доллары и евро уже поздно, я бы дождался отметок 77-78 по паре "доллар-рубль" и 83-84 рубля за евро, - отметил эксперт.

Держать сбережения в иностранной или отечественной валюте - личное дело каждого. Но, как отметил Андрей Плотников, если принимается решение о покупке долларов или евро, то соотношение должно быть 70 на 30 в пользу национальной валюты.

Имеет смысл не держать деньги под подушкой или покупать валюту по неоправданно высокой цене, а... положить на новый вклад. И к тревожным новостям на финансовых рынках эта тактика не имеет никакого отношения.

- Ставка рефинансирования в России составляет 10,5 процентов, поэтому вклады, которые можно открыть сейчас, тоже будут под 9,5-10 процентов. Для депозитов это явно лучшие условия, чем те, под которые вклады открывали в прошлом году. Поэтому "переделать" свой вклад однозначно стоит, - посоветовал Плотников.

Генеральный директор компании "Долгов нет" Юлия Горская призывает внимательно отнестись и к другим финансовым операциям, например, не стоит сейчас сгоряча брать кредиты.

- Не думаю, что нас ждет серьезный рост процентов по кредитам, а кредит - это всегда риск, - отметила эксперт, подчеркнув, что обращение к заемным средствам должно быть взвешенным.

Также эксперты обратили внимание на то, что нет никакого смысла в том, чтобы снимать наличные средства с карт.

- В России есть собственные финансовые инструменты, безналичному расчету ничего не угрожает, - сказала Горская.

Кроме того, переходя на наличные средства, граждане теряют многочисленные бонусы от банков, к которым уже успели привыкнуть, начиная от скидок по оплате за проезд (такие акции действуют, например, в метро Петербурга) и заканчивая кэшбеком.