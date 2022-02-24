ФАС разработала новую методику расчета предельной платы за техосмотр

ФАС предлагает, в частности, дополнить формулу расчета цен на техосмотр "коэффициентом загрузки операторов техосмотра".

"В числе прочего, он будет зависеть от пропускной способности пункта технического осмотра, количества таких пунктов и количества транспортных средств, зарегистрированных в регионе, которым необходимо пройти техосмотр". - пояснили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что предельный размер платы будет устанавливаться исполнительными органами государственной власти регионов не менее, чем на календарный год. В основу тарифов лягут данные операторов техосмотра о раздельном учете доходов и расходов. Если информацию в установленный срок представят менее 50% операторов, работающих в регионе, то предельный размер платы будет рассчитан путем индексации ранее установленного показателя на прогноз Минэкономразвития по инфляции.

В ведомстве рассчитывают, что новые правила обеспечат "баланс интересов потребителей и операторов", а также сделают более прозрачными тарифы на техосмотр.

"Методика с одной стороны, позволит сохранить для рынка операторов, которые в большинстве своем являются субъектами малого и среднего бизнеса, а с другой - доступность услуги по проведению техосмотра для потребителей. Коэффициент загрузки операторов ТО позволит варьировать стоимость услуги в зависимости от загрузки оператора в конкретном регионе". - добавили в ведомстве.

Планируется, что новая методика вступит в силу 1 сентября 2022 года.