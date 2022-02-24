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24.02.2022 17:03
Рубрика: Авто

ФАС разработала новую методику расчета предельной платы за техосмотр

Текст: Михаил Загайнов
Федеральная антимонопольная служба подготовила проект новой методики расчета предельного размера платы за проведение техосмотра. Документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости

ФАС предлагает, в частности, дополнить формулу расчета цен на техосмотр "коэффициентом загрузки операторов техосмотра".

"В числе прочего, он будет зависеть от пропускной способности пункта технического осмотра, количества таких пунктов и количества транспортных средств, зарегистрированных в регионе, которым необходимо пройти техосмотр". - пояснили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Отмечается, что предельный размер платы будет устанавливаться исполнительными органами государственной власти регионов не менее, чем на календарный год. В основу тарифов лягут данные операторов техосмотра о раздельном учете доходов и расходов. Если информацию в установленный срок представят менее 50% операторов, работающих в регионе, то предельный размер платы будет рассчитан путем индексации ранее установленного показателя на прогноз Минэкономразвития по инфляции.

В ведомстве рассчитывают, что новые правила обеспечат "баланс интересов потребителей и операторов", а также сделают более прозрачными тарифы на техосмотр.

"Методика с одной стороны, позволит сохранить для рынка операторов, которые в большинстве своем являются субъектами малого и среднего бизнеса, а с другой - доступность услуги по проведению техосмотра для потребителей. Коэффициент загрузки операторов ТО позволит варьировать стоимость услуги в зависимости от загрузки оператора в конкретном регионе". - добавили в ведомстве.

Планируется, что новая методика вступит в силу 1 сентября 2022 года.