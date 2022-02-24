ФМБА продолжит испытания препарата от осложнений при ковиде

Минздрав РФ разрешил Федеральному медико-биологическому агентству провести третью фазу клинических испытаний препарата "Лейтрагин". Соответствующая запись появилась в реестре министерства.

Препарат "Лейтрагин" в форме раствора для ингаляций применяется для предотвращения осложнений при коронавирусе.

"Многоцентровое двойное слепое плацебо-контролируемое проспективное рандомизированное сравнительное исследование по изучению безопасности и эффективности применения препарата … при лечении пациентов, госпитализированных c COVID-19 среднетяжелого течения", - говорится в протоколе.

В записи указано, что в исследованиях будет задействовано 630 добровольцев. Сами испытания пройдут на базах 11 медучреждений в Кировске, Рязани, Екатеринбурге, Санкт- Петербурге, Москве, Воронеже, Барнауле, Пятигорске и Иваново. Завершить исследования планируется к 30 июня 2023 года.