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24.02.2022 18:09
Рубрика: Власть

Глава фракции "ЕР": Мы предупреждали страны Запада, но нас не слышали

Текст: Татьяна Замахина

Президент РФ Владимир Путин своим решением о спецоперации по демилитаризации Украины защищает не только соотечественников, но и ликвидирует потенциальную угрозу для безопасности нашей страны. Об этом заявил глава думской фракции "Единой России" Владимир Васильев. Он подчеркнул, что Запад предупреждали.

"Мы буквально кричали о том, что в ЛНР и ДНР гибнут мирные люди, - напомнил парламентарий. - Но другие участники "нормандской четверки" - Украина, Германия и Франция - просто не слышали нас. Запад не сделал ничего, чтобы прекратить этот кошмар и наладить жизнь на территории ДНР и ЛНР".

Глава фракции выразил уверенность, что сейчас самое главное - установить мир на Украине, защитить людей и остановить убийства.

Также он добавил, что у России богатый опыт "принуждения к миру", об этом говорят операции в Сирии и Южной Осетии.

По мнению политика, получая кредиты и оружие из стран НАТО, киевский режим год за годом "наглел от безнаказанности неисполнения Минских договоренностей".

Васильев напомнил и о подготовке боевиков инструкторами НАТО, и о ядерном шантаже, который добавился в последнее время.

"Удары, которые сейчас наносятся высокоточным оружием, имеют своей целью выведение из строя только военной инфраструктуры и не направлены на гражданские объекты. Мы обязаны защитить людей и прекратить эту многолетнюю бойню", - резюмировал парламентарий.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации
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Совфед ранее дал разрешение на использование Вооруженных сил РФ за рубежом. Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам сообщил, что принято решение о специальной военной операции в отношении Украины. Он пояснил, что ситуация требует решительных мер. Вся ответственность за кровопролитие, подчеркнул Владимир Путин, будет на совести киевского режима. Российский лидер призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти и сложить оружие. Он также отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

В Минобороны обратили внимание, что гражданскому населению ничего не угрожает. Согласно заявлению министерства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве впоследствии заявили, что, по данным разведки, подразделения и военнослужащие Вооруженных сил Украины массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.

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