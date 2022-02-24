Как по цвету масла определить неисправность двигателя

Со временем залитое масло начинает менять свою консистенцию: чем хуже состояние двигателя - тем быстрее происходит этот процесс. По смазывающей жидкости можно понять, пора ли мотору в ремонт.

Для начала нужно провести забор масла, пишет aif.ru. Вынуть штатный щуп и капнуть жидкостью на белый лист бумаги. Минут через 15 по подсохшей капле можно будет сделать выводы.

Новое масло, недавно залитое в мотор, сформирует пятно бледно-желтого цвета, которое будет равномерно растекаться по листу. Через несколько суток, если двигатель исправен, масло почти полностью исчезнет с бумаги.

Если пятно начнет желтеть, то это означает процесс окисления присадок. Они могли скопиться во время простоя автомобиля от конденсата в двигателе. Если в силовом агрегате есть даже небольшое количество влаги, его трубки и каналы будут забиваться маслянистым налетом. При работе двигателя вода быстро испаряется, поэтому чем чаще эксплуатируется машина - тем меньше конденсата в моторе.

Капля масла с черноватым оттенком говорит о том, что двигатель загрязнен продуктами сгорания. Отложения сажи смываются маслом во время работы мотора, поэтому их наличие обязательно будет видно.

Это говорит о том, что топливо сгорает неправильно. Причиной могут быть выработавшие свой ресурс свечи, плохое топливо, нарушение работы впуска, грязный фильтр. Если масло содержит крупицы черной взвеси, нужна диагностика двигателя.

Если капля масла на бумаге оставила за собой плотное грязное пятно в окружении жидкости темного цвета, это свидетельствует о большом износе деталей. Смазывающая жидкость плохо защищает трущиеся поверхности от выработки. если масло не поменять, то ресурс двигателя снизится на глазах. Особенно это опасно для турбированных моторов, где внутренняя температура очень высока.

Пережженое масло будет иметь черный цвет. Скорее всего у двигателя есть проблемы с охлаждением. Может быть, что в камеру сгорания поступает избыточное количество топлива. Причина может заключаться в неисправности форсунок, прорыва газов в картер, нарушении угла опережения зажигания, воздушных пробках в системе охлаждения, поломке термостата.

В этом случае нужно выяснить причину плохого охлаждения и залит после ремонта новый антифриз. Возможно, дело в некачественном масле, тогда его нужно заменить как можно быстрее.

Как часто нужно менять смазывающую жидкость? Считается, что для легкового автомобиля оптимально делать это через каждые 15 тысяч километров. Это около 200-300 моточасов в различных режимах эксплуатации, преимущественно - за городом, без частых остановок и со средней скоростью около 70 км/час.

В городе ситуация другая. Из-за пробок, маленьких дистанций, небольших скоростей и постоянных остановок за 15 тысяч километров двигатель может выработать более 600 моточасов. Поэтому в таких условиях эксплуатации масло нужно менять гораздо чаще - через каждые 6-7 тысяч километров пробега.