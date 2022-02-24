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24.02.2022 15:45
Рубрика: Коммерческий транспорт

КамАЗ выпустил первую серийную партию самосвалов нового поколения K5

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба КамАЗа. Фото: Пресс-служба КамАЗа.
Фото: Пресс-служба КамАЗа.

Камский автозавод сообщил, что выпустил первую товарную партию самосвалов принципиально нового поколения K5. Три грузовика модели КамАЗ-65951 собрали в конце февраля, сейчас готовится их отправка заказчику.

КамАЗ-65951 имеет "тяжелое" шасси 8x4, грузоподъемность машины - 50 тонн, она предназначена для перевозки различных сыпучих грузов, работы в карьерах и на стройках.

Особенность K5 - кабина нового поколения, у самосвала она унифицирована с "строительным" Mercedes-Benz Arocs. Машина также оснащена новейшим турбодизелем КамАЗ-910, создававшимся в сотрудничестве с немецко-швейцарской фирмой Liebherr. Мощность мотора - 450 л.с., его экологический класс - "Евро-5".

КамАЗ-65951 стал второй серийной моделью семейства K5, первой был дальнобойный тягач КамАЗ-54901, серийный выпуск которого ведется с мая 2019 года. В ближайшее время на конвейер встанут менее тяжелые версии самосвалов, в т.ч. с шасси 6x4.

В течение 2022 года КамАЗ планирует собрать 300 экземпляров самосвалов K5.

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#КамАЗ