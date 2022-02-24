Лукашенко: Белорусские войска не участвуют в военной операции в Донбассе

Военное руководство Украины, заявил Александр Лукашенко, было предупреждено о возможности боевых действий, но не предприняло никаких шагов. Об этом президент сообщил в четверг на оперативном совещании с военными, информирует пресс-служба главы государства.

Он уточнил, что военное руководство соседней страны дважды проводило переговоры с белорусскими коллегами. Последний такой разговор состоялся после встречи президентов Беларуси и России в российской столице. Кстати, нюансы переговоров глав государств были доведены до украинской стороны.

Лукашенко сообщил, что минувшей ночью еще до операции представитель военного руководства Украины попросился на разговор. "Вы ему от меня предложили, что после встречи с президентом Путиным президент Беларуси рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась бойня".

Но звонка из Киева не последовало, констатировал он. "Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву. Слушайте, были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил, и не допустили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!" - гневно отреагировал Лукашенко.

Говоря о проведения военной операции в Донбассе, о которой объявил российский президент, белорусский руководитель подтвердил, белорусские войска не принимают в ней участие. В тоже время, по его словам, цель спецоперации однозначна: "прекращение геноцида народа в Донецкой и Луганской областях".

Он обратил внимание и на тот факт, что после проведения совместного учения на территории Беларуси осталась часть группировки российских войск, пояснив, и почему было принято такое решение. Белорусский лидер лично предложил Путину оставить некоторое количество Вооруженных Сил Российской Федерации на юге республики. Дело в том, признался Лукашенко, что "мы не были готовы прикрыть южное направление в данной ситуации, поскольку украинские подразделения - военные, не пограничные - выдвинулись к границе и начали проводить там маневры, а у нас там никогда не было войск. Поэтому я предложил какую-то небольшую часть российских войск оставить на южных границах, пока мы своими Вооруженными Силами не заменим их".

Говоря о реакции российского лидера, Лукашенко пояснил, что "Путин согласился", посчитав, что "это еще один шанс обезумевшим политикам на Украине сделать соответствующие выводы. Может быть, они поймут, что надо сесть за стол переговоров и принять решения о мире. Не должны братские народы воевать".

Верховный главнокомандующий опроверг утверждения, что главы Союзного государства, якобы, готовили "какую-то против Украины войну". Он еще раз подчеркнул, что полномасштабный конфликт на Украине можно предотвратить, а для этого нужно сесть за стол переговоров.