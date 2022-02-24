Лукашенко не собирается переносить референдум по Конституции

Руководство Беларуси не рассматривает вопрос о возможном переносе сроков проведения референдума по Конституции, подтвердил 24 февраля Александр Лукашенко, отвечая на вопросы местных журналистов. "Никакой мысли не было, чтобы отменять или переносить референдум", намеченный на 27 февраля, подчеркнул президент, слова которого цитирует БЕЛТА.

О том, что досрочное голосование по референдуму проходит в республике без проблемных вопросов, в штатном режиме, заявил и председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко по итогам встречи с главой миссии наблюдателей от СНГ, исполнительным секретарем международной структуры Ильхомом Нематовым.

"Идет уже третий день досрочного голосования. Оно проходит по плану, который мы утвердили на заседании ЦИК. Поэтому проблемных вопросов не видим", - сказал глава избиркома.

По его словам, ЦИК, территориальные и участковые комиссии открыты к взаимодействию с международными наблюдателями, уточнив, что на сегодняшний день "их в стране 194". В основном это страны СНГ, сообщил Карпенко. Кроме того, работают более 44 тысяч национальных наблюдателей. "Мы пока не получали в комиссию серьезных замечаний либо посылов, которые требовали бы от нас принятия срочных мер", - заверил он.

Кстати, во время встречи с миссией от СНГ была высказана благодарность с их стороны за взаимодействие и открытость. "У них свободное передвижение по территории Беларуси; сами определяют, куда считают необходимым поехать и какие комиссии посетить. Словом, действуют по своему усмотрению", - добавил глава белорусского ЦИК.