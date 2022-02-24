Лукашенко предложил провести переговоры между Россией и Украиной в Минске

Вопрос о признании ДНР и ЛНР включен в повестку дня белорусского руководства, подтвердил в четверг Александр Лукашенко, уточнив, что в ближайшее время будет сделано так, "как будет нужно и Беларуси, и России". Об этом стало известно в ходе оперативного совещания, которое президент РБ проводит с военными, сообщает пресс-служба президента РБ.

Будучи абсолютно убежденным в том, что для прекращения кровопролития на Украине следует сесть за стол переговоров, белорусский лидер подчеркнул, что "Россия никогда не сядет с ними за стол переговоров, если предварительно не согласовать вопросы, которые будут обсуждаться. Их Россия прописала для НАТО, и для Америки, и для Украины, в том числе. Первое - демилитаризация Украины, недопущение ее вступления в НАТО и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска. Возможно, появятся и другие вопросы", - добавил он.

Кроме того, по его словам, должны быть подготовлены проекты конкретных решений. "Да, они будут более строгие по отношению к Украине. Конечно, победитель что-то продиктует. Но давайте будем реалистами: это будет гораздо лучше, чем Украина потерпит поражение в войне", - убежден президент.

Кстати, соответствующие переговоры он предложил провести в Минске: "Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда. Что является основой этого? Я на месте Зеленского за это бы уцепился. Никто не собирается там насаждать свои силы и правительства. Это же основа для переговоров. На этой основе давайте вырабатывать повестку и решения".

Лукашенко убежден, что это единственный шанс сегодня остановить эскалацию и избежать кровопролитной войны. "А возможно, и это вполне реально, остановить этот конфликт, решить все вопросы. Мы не будем здесь посредниками, нам не надо никакое посредничество: эта война уже у нас", - резюмировал белорусский лидер.