ВЦИОМ: Решение о признании независимости ДНР и ЛНР одобрили 73% россиян

По данным социологов, об обращении президента РФ к россиянам, в ходе которого было объявлено о признании независимости ДНР и ЛНР, знают 92% сограждан.

Согласно результатам опроса:

- 73% респондентов поддерживают это решение,

- 16% - скорее не поддерживают,

- 11% - затруднились с ответом.

Социологи также спросили мнение россиян на тему подписания договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками. Напомним, что документы недавно ратифицировал парламент, позже законы о ратификации подписал глава государства.

- 78% поддержали решение,

- 14% - не поддержали,

- 8% затруднились ответить.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 22 февраля 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Исследование проводилось методом телефонного интервью при помощи случайной выборки стационарных и мобильных номеров, которые принадлежат абонентам на всей территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.