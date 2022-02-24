Лукашенко: Вопрос о признании ЛНР и ДНР стоит на повестке дня

Минск в ближайшее время примет решение о признании Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"У нас этот вопрос в повестке дня стоит, и в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России", - отметил Лукашенко.

В то же время он предложил провести переговоры между Россией и Украиной в Минске. По его мнению, это позволит остановить конфликт. Как подчеркнул Лукашенко, Россия не собирается оккупировать Украину, насаждать свои силы и правительства.

"Это же основа для переговоров. На этой основе давайте вырабатывать повестку и решения", - добавил белорусский лидер. Он также обратил внимание на другие условия, которые необходимы для успешного диалога. Москва уже озвучила их, это демилитаризация Украины, недопущение вступления в НАТО Украины и прекращение силовых действий против Донецка и Луганска, напомнил Лукашенко.