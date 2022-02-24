Мария Захарова назвала санкции ЕС подарком к 23 февраля

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что включение в санкционный список ЕС стало для нее подарком ко Дню защитника Отечества.

В своем Telegram-канале Захарова написала, что решение о санкциях было разработано давно, и она об этом знала. "Через "своих людей" они даже об этом намекали, пытаясь запугать. Когда поняли, что шантаж не проходит, включили санкционный механизм", - сообщила официальный представитель МИД РФ.

Также она подчеркнула, что никакие санкции не заставят Россию молчать, так как соглашательство с ложью приводит к катастрофам.

Как сообщалось ранее, в ночь на четверг Евросоюз объявил о введении санкций против ряда российских руководителей, депутатов Госдумы и финансовых учреждений. В список попали Сергей Шойгу, Антон Вайно, Марат Хуснуллин, Петр Толстой и другие политики. Между тем российские сенаторы уже заявили, что считают санкции оценкой своего труда.