МИД: Москва примет жесткие меры в ответ на недружественные шаги ЕС

В МИД РФ опубликовали заявление в связи с односторонними ограничительными мерами ЕС в ответ на признание Российской Федерацией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

В ведомстве назвали действия ЕС против РФ, а также ДНР и ЛНР недружественными шагами. Как подчеркнули в МИД РФ, эти шаги не смогут остановить поступательное развитие наших государств и оказание им помощи.

- В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты жесткие ответные меры, - говорится в заявлении.