МИД РФ о разрыве дипотношений с Украиной: Это не наш выбор

К разрыву дипотношений между Россией и Украиной привела русофобская политика Киева, это был его выбор. Об этом, как передает РИА Новости, заявили в МИД РФ, комментируя принятое на Украине решение.

"Разрыв дипотношений является логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей", - отметили на Смоленской площади, подчеркнув, что это был "не наш выбор". В МИД напомнили, что произошедшее стало итогом целого ряда событий: кровавого переворота 2014 года, разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 2018 году и целого букета законов, направленных на дискриминацию прав и свобод русскоязычного населения Украины.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Это произошло на фоне признания Москвой независимости ДНР и ЛНР и начала спецоперации по защите жителей Донбасса.