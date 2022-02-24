Милиция ДНР: Большая группировка украинских военных не сложила оружие

Большая группировка украинских военнослужащих продолжает бои и отказывается сложить оружие. Об этом сообщил официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Я говорю про линию соприкосновения, - заявил он в эфире телеканала "Россия 24". - На данный момент оружие они не складывают, поэтому ситуация очень сложная, потому что группировка военная очень большая".

В этой связи Басурин призвал граждан Украины повлиять на своих родственников, находящихся в действующей армии, и призвать их отказаться от сопротивления. "Пусть они звонят своим родным и близким, которые с оружием в руках находятся в Донбассе, пусть они сложат оружие", - сказал представитель милиции ДНР.

Басурин также подчеркнул, что мирным жителям Украины ничего не угрожает. "Ничего не бойтесь, по вам стрелять не будут", - отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале проведения спецоперации на Украине.