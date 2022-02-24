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24.02.2022 12:25
Рубрика: Власть

Минобороны: У РФ потерь в авиации и бронетехнике нет

Текст: Иван Петров
В министерстве обороны России назвали "полным враньем" заявление главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного о якобы сбитых российских самолетах и разбомбленной бронетехнике. Никаких потерь российские военные не несут, заверили в Минобороны РФ.

А вот украинские военные замечены в массовом бегстве со своих позиций. "Подразделения и военнослужащие ВСУ массово покидают ранее занятые позиции, бросая при этом все вооружение", - отметили в российском военном ведомстве, сославшись на свежие данные средств разведки.

Подчеркивается, что позиции украинских подразделений, сложивших оружие, ударам со стороны российских военных не подвергаются. Кроме того, в Минобороны еще раз напомнили, что Вооруженные силы России не стреляют по территориям городов Украины, поэтому мирному населению этой страны ничего не угрожает. "Удары наносятся только по военной инфраструктуре, объектам противовоздушной обороны, военным аэродромам и авиации ВСУ", - заверили в ведомстве.

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