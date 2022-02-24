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24.02.2022 20:18
Рубрика: Экономика

Мосбиржа отменила утренние торги на фондовом и срочном рынке 25 февраля

Текст: Алексей Рыбин

Московская биржа отменила утренние торги на фондовом и срочном рынке 25 февраля. Об этом сообщается на официальном сайте площадки.

"В соответствии с рекомендациями Совета Биржи, состоящего из представителей крупнейших участников финансового рынка, а также решением Банка России, Московская биржа не будет проводить утренние торги на рынке акций 25 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Также по решению ЦБ биржа не будет проводить утренние торги на срочном рынке.

В сообщении отмечается, что решение направлено на снижение волатильности финансовых инструментов во время торговли.

Таким образом, торги на рынке акций 25 февраля начнутся в 9:50. В 10:00 стартуют основные торги и торги на срочном рынке. Утренняя сессия на валютном рынке начнется в 7:00.

24 февраля Московская биржа уже приостанавливала торги из-за того, что котировки "уперлись" в установленные границы.

Падение фондового рынка РФ более чем на 20% изменило режим торгов на Мосбирже
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