На Троекуровском кладбище прошло прощание с актером Борисом Невзоровым

В специальном зале Троекуровского кладбища прошла церемония прощания с актером Борисом Невзоровым, который скончался на прошлой неделе от коронавируса в возрасте 72 лет.

Как сообщает РИА Новости, мероприятие началось в 11:00, проститься с артистом пришли его многочисленные коллеги по Малому театру. Среди них Юрий Соломин, Александр Клюквин, Василий Бочкарев и другие.

- Боря был достойный русский актер, в своем величии как человек и как профессионал. Все, что сыграл в Малом театре - шедевр, каждая работа - шедевр. С ним было очень хорошо. С ним можно было помолчать, и это такое счастье. Нам будет очень не хватать тебя, Борис, - поделился Василий Бочкарев.

После церемонии актера похоронят на Троекуровском кладбище. Напомним, прощание в театре было решено не проводить из-за эпидемиологический обстановки.

Среди известных киноработ Невзорова - "Красные колокола", "Найти и обезвредить", "Без особого риска", "Говорит Москва", "Дети солнца", "Капабланка", "Красный цвет папоротника", "Грех", сериалы "Простые истины", "Марш Турецкого", "Каменская", "Дальнобойщики", "Дорогая Маша Березина" и другие.