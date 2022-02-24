"Новые люди" согласны, что миром проблему с Украиной не решить

Партия "Новые люди" согласна с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что у России исчерпаны возможности обеспечить свою безопасность мирным путем. Об этом заявил лидер партии и фракции в Госдуме Алексей Нечаев.

Депутат в своем Telegram-канале напомнил, что России была отведена роль сырьевого придатка Запада. По его словам, любые попытки нашей страны встроиться в мировую экономику в другом качестве воспринимались как угроза.

"Нас старались не допускать до технологий, накладывали санкции, ограничивали в развитии, - отметил депутат. - Все это не отвечает интересам России. Оружие НАТО уже у наших границ".

Нечаев также подчеркнул, что много лет Россия стремилась обеспечить гарантии своей безопасности мирным, дипломатическим путем.

Он выразил согласие с президентом в том, что эти возможности исчерпаны.

Политик призвал правительство РФ и Центробанк оперативно реагировать на любые внешние воздействия.

Совфед ранее дал разрешение на использование Вооруженных сил РФ за рубежом. Президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам сообщил, что принято решение о специальной военной операции в отношении Украины. Он пояснил, что ситуация требует решительных мер. Вся ответственность за кровопролитие, подчеркнул Владимир Путин, будет на совести киевского режима. Российский лидер призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти и сложить оружие. Он также отметил, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

В Минобороны обратили внимание, что гражданскому населению ничего не угрожает. Согласно заявлению министерства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве впоследствии заявили, что, по данным разведки, подразделения и военнослужащие Вооруженных сил Украины массово покидают занимаемые позиции, бросая вооружение.