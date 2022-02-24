Павел Дуров объяснил, почему сломался Telegram

Мессенджер Telegram 24 февраля столкнулся с "беспрецедентной нагрузкой". Об этом рассказал в своем канале основатель Telegram Павел Дуров.

"В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram", - отметил он.

Дуров также сообщил, что команда Telegram делает "все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений".

Напомним, что мессенджер начал работать с перебоями в четверг, 24 февраля. Пользователи Telegram жалуются очень долгую отправку и получение сообщений, невозможность скачать или загрузить медиаконтент.