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Павел Дуров объяснил, почему сломался Telegram

Текст:   Антон Благовещенский
24.02.2022,  
17:15
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Мессенджер Telegram 24 февраля столкнулся с "беспрецедентной нагрузкой". Об этом рассказал в своем канале основатель Telegram Павел Дуров.

"В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram", - отметил он.

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Дуров также сообщил, что команда Telegram делает "все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений".

Напомним, что мессенджер начал работать с перебоями в четверг, 24 февраля. Пользователи Telegram жалуются очень долгую отправку и получение сообщений, невозможность скачать или загрузить медиаконтент.

Telegram
Фото: скриншот из видео/ intel.ru
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